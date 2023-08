Corso gratuito di formazione in Medicina e Telemedicina di montagna per medici

Sono aperte fino al 1 settembre le iscrizioni al corso gratuito di formazione in medicina e telemedicina di montagna destinato a medici dipendenti o convenzionati con l’Ausl VdA, medici specializzandi della regione e medici che frequentano il corso di formazione in Medicina generale in Valle d’Aosta.

L’iniziativa è organizzata e finanziata nell’ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera “CIME - Cooperazione per l’Innovazione della Medicina di montagna” che ha l’obiettivo di realizzare interventi innovativi per la medicina di montagna. Capofila è l’Azienda USL della Valle d’Aosta, che lavora insieme con Fondazione Montagna Sicura e, per il Cantone del Vallese, con il GRIMM (Groupe d’Intervention Médicale en Montagne) e l’HES-SO Valais/Wallis, l’alta scuola universitaria professionale più grande della Svizzera..

L’Assessore Carlo Marzi evidenzia: “La Telemedicina avvicina la pubblica amministrazione alle comunità dei nostri territori di montagna, le più lontane anche sotto l’aspetto dell’assistenza sanitaria. In tale contesto, le competenze ed esperienze ventennali maturate da Fondazione Montagna Sicura in diversi ambiti legati al nostro territorio, rappresentano opportunità di crescita anche per i nostri professionisti della salute e dell’alta quota, che spesso si trovano ad intervenire per aiutare coloro che frequentando a vario titolo le nostre splendide montagne si trovano in situazioni di difficoltà”.

Il corso si svolgerà il 12 settembre dalle ore 14:30 alle ore 17:30 a Courmayeur nella sede di Fondazione Montagna Sicura, a Villa Cameron (Loc. villard de La Palud, 1). I posti disponibili sono 20 (in presenza) per i quali sono previsti 3 crediti ECM. E’ aperta anche la partecipazione in videoconferenza.

Il programma di 3 ore fornisce una formazione specifica per i medici sulle diverse patologie che si manifestano frequentemente in ambiente montano, per meglio affrontare le situazioni correlate alle patologie d’alta quota. Interverrà Guido Giardini, direttore sanitario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e presidente di Fondazione Montagna sicura su “Caratteristiche dell’ambiente montano e fisiopatologia”. “L’invito ai colleghi è di iscriversi perché si tratta di un’ottima occasione di formazione e confronto che ci coinvolge tutti in quanto abitanti di un territorio alpino, dove il nostro lavoro ci porta a incontrare spesso patologie correlate alla frequentazione della montagna” sottolinea Giardini. “La medicina di montagna – prosegue - è per la Valle d’Aosta naturale terreno di studio e sviluppo di buone pratiche, protocolli e relazioni transfrontaliere con gli altri paesi alpini, e fornisce ai professionisti della salute che lavorano nella nostra regione una expertise di alto livello”.

Le lezioni proseguiranno con Lorenza Pratali, Presidente della Società Italiana di Medicina di Montagna, con un intervento su “Cuore e patologie cardiache in alta quota” e Andrea Caglià, rianimatore all’Ospedale “Parini” di Aosta e dell’elisoccorso su “Incidenti in valanga: traumi e ipotermia”. Davide Piccolo, Chirurgo vascolare all’ospedale “Parini”, parlerà infine di congelamenti.

L’iscrizione al corso è accessibile inquadrando questo Qrcode.

Per illustrare il progetto "CIME" interverrà Anna Castiglion, Dirigente del Servizio Controllo Interno dell’Azienda USL e referente del progetto. All’interno del progetto è stata sviluppata una piattaforma per erogare formazione online dedicata ai professionisti dell'alta quota, come guide alpine, pisteur secouriste, guide escursionistiche naturalistiche, maestri di sci. A presentarla sarà il glaciologo Simone Gottardelli, Coordinatore dell'Area formazione di Fondazione Montagna sicura. Si tratta di una piattaforma, con contenuti trilingue (Italiano, Francese e Inglese), divisa in quattro settori: una parte teorica studiata dai medici dell'USL e del Grimm su come far fronte alle principali patologie che si possono verificare in montagna, una parte corredata di animazioni sonorizzate che spiegano i concetti chiave, una terza con brevi video esplicativi e interviste a medici e pazienti e infine un questionario. L'obiettivo è sviluppare con i colleghi svizzeri dei protocolli comuni tra territori confinanti e simili dal punto di vista orografico sul trattamento delle patologie acute della montagna (mal di montagna, edema cerebrale e polmonare, ipotermia) o che insorgono in montagna (traumi, infarti, ictus) utilizzando anche una modalità formativa innovativa.