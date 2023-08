Hasbro e Giocaosta uniscono le forze per una straordinaria edizione 2023

Tra emozionanti tornei di 5 Alive e la mitica caccia al tesoro a tema Cluedo, Hasbro, gigante del settore giochi, si conferma protagonista, arricchendo l’evento con un catalogo di giochi pensati per divertire un pubblico di tutte le età.

L'attesa è alle porte per il quindicesimo appuntamento con giocAosta, la festa del gioco intelligente che trasforma l'incantevole città di Aosta dall’11 al 14 agosto in un vero e proprio paradiso ludico. L'anno scorso, ben 30.000 visitatori hanno partecipato a questa straordinaria celebrazione del divertimento, confermando il crescente interesse per il mondo dei giochi da tavolo e delle sfide interattive. Anche in questa edizione Hasbro si unirà alla manifestazione con entusiasmo e passione, sposando appieno la missione di promuovere il riconoscimento del mondo ludico come un territorio di esplorazione e divertimento anche per gli adulti. L'obiettivo comune è creare un'esperienza straordinaria, offrendo tantissimi giochi in scatola e organizzando appuntamenti speciali nel suggestivo scenario valdostano, trasformando la città stessa in un palcoscenico di avventura e di sfide all’ultimo dado. L’impegno di Hasbro nell'offrire esperienze di gioco coinvolgenti e innovative si riflette perfettamente nella filosofia di giocAosta, dove il tempo si ferma solo per far spazio alla fantasia e alla voglia di giocare.

Il tema di quest’anno sarà il mistero, offrendo ai partecipanti una manifestazione avvincente e ricca di enigmi da risolvere, intrighi da svelare e sfide investigative emozionanti. Anche la celebre caccia al tesoro di giocAosta, che si svolgerà nelle notti dell’11 e del 12 agosto, si tingerà di giallo con Cluedo, promettendo di essere un’esperienza avvincente e immersiva. L’evento, organizzato in collaborazione con Hasbro Gaming, è uno degli appuntamenti più classici di giocAosta, attirando centinaia di persone che si sfideranno per le vie del centro storico. Divisa in due fasi, la caccia al tesoro richiederà alle squadre di scoprire i tre classici elementi del delitto del Dottor Black: l'assassino, il luogo e l'arma. I partecipanti, vestiti con travestimenti a tema investigativo, poliziesco o di crimine, si impegneranno a risolvere il mistero girovagando per la città, dando vita al tema dell'anno e rendendo le notti di giocAosta ancora più suggestive. Non è tutto: tutti avranno l'opportunità di vincere una copia di Monopoly Deal, l’entusiasmante versione in formato di carte del celebre gioco da tavolo Monopoly, che offre sfide frenetiche, rapide e irresistibili.

I fantastici blaster Nerf, saranno presenti alla manifestazione per mettere in risalto l’importanza dell’attività fisica e del divertimento attivo con il Percorso Nerf! Il 14 agosto, dalle 10:30 alle 12:30, presso i giardini pubblici di Lussu, i partecipanti si troveranno immersi in un itinerario di abilità sempre più complesso, affrontando una serie di obiettivi da superare. Sarà un'occasione emozionante per mettere alla prova le proprie abilità, ma anche per godersi il divertimento condiviso, immersi nell'azione dinamica dei blaster più famosi di sempre! Grazie a questa straordinaria collaborazione, il Percorso Nerf regalerà ai partecipanti momenti di pura gioia e movimento, creando un'esperienza adrenalinica all'interno dell'incantevole contesto di giocAosta.



Torna, anche quest’anno, il mitico 5 Alive: il 14 agosto 2023, dalle 11:30 alle 12:30, Piazza Narbonne sarà il palcoscenico di un emozionante torneo ad eliminazione diretta, in cui i partecipanti avranno l’opportunità di competere per vincere giochi Hasbro come premi per i primi classificati. 5 Alive è un divertente gioco di carte che mette alla prova strategia e velocità, rendendolo perfetto per tutta la famiglia. La chiave per la vittoria sta nel pensare in fretta e nel prendere rischi, elaborando strategie, cogliendo opportunità e anche affidandosi alla sorte. Che siano esperti di giochi di carte o principianti, i partecipanti di questa competizione vivranno momenti emozionanti!



Hasbro sarà protagonista non solo delle innumerevoli attività presenti nel programma di giocAosta, ma anche e soprattutto nella ludoteca, il cuore pulsante dell'evento. Con tantissime scatole di gioco disponibili in prestito gratuito e centinaia di tavoli distribuiti tra piazze e portici, la presenza di Hasbro nel catalogo della manifestazione garantirà un'ampia scelta di giochi e un'esperienza di gioco completa. Tante versioni di Monopoly pensate per tutti i gusti e fasce d’età (a tema Stranger Things, Jurassic Park, Black Panther, Star Wars e molto altro) ma anche entusiasmanti novità in casa Cluedo come il nuovo gioco dei ruoli nascosti, Cluedo Conspiracy, e una miriade di titoli di strategia amatissimi come The Yawning Portal, Betrayal at House on the Hill, HeroQuest e le sue espansioni e, a tema D&D, Baldur’s Gate. È un'opportunità unica per scoprire nuovi titoli, condividere momenti di divertimento con la famiglia e gli amici e immergersi nel mondo ludico di giocAosta!