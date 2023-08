"Soave armonia" di Silvana Bruno protagonista nel Chiostro di Sant'Orso

La rassegna musicale “Consonanze” - organizzata in collaborazione tra le Amministrazioni di Aosta, Cogne e Gressan nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso anno tra i tre comuni per la valorizzazione reciproca dei propri ambiti territoriali e comprensoriali – giunge al secondo dei tre appuntamenti in programma ospitando domani, martedì 8 agosto alle ore 21 nel Chiostro della Collegiata di Sant'Orso la cantante Silvana Bruno. Ingresso libero e gratuito.

Il concerto, oltre al teatro particolarmente suggestivo, presenterà al pubblico un programma davvero inconsueto. Silvana Bruno, infatti, forte della sua formazione classica, proporrà un viaggio attraverso la musica e le liriche del periodo medievale e rinascimentale, con un'attenzione particolare alle opere di autrici e compositrici donne. “Soave Armonia liriche e musiche dal XII al XVII secolo”, questo il titolo dello spettacolo, vedrà l’artista vestita con un abito storico, accompagnare il suo canto con l’ukulele e la riproduzione delle citola e del bordone, interpretati in maniera moderna.

“Consonanze” si chiuderà venerdì 18 agosto, sempre alle 21, in piazza Chanoux a Cogne con il concerto del gruppo “Tinta - Ma – Rock”, serata con repertorio locale rivisitato in chiave country-rock da un gruppo di musicisti del territorio.