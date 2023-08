Convegno internazionale "I reliquiari a busto tra Italia ed Europa"

Nell’ambito della rassegna Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste 2023, si terrà un prestigioso convegno internazionale dedicato a I reliquiari a busto tra Italia ed Europa (secoli XII-XVI).

Il convegno, organizzato in collaborazione con Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino e sotto il patrocinio dell’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Studi Storici, riunisce specialisti di oreficeria e scultura medievale che si confronteranno sulla tipologia dei reliquiari a busto presenti in Italia e in Europa.

Le giornate di studio si svolgeranno su due sedi: giovedì 21 e venerdì 22 settembre 2023 a Torino presso Palazzo Madama, mentre sabato 23 settembre 2023 ad Aosta presso la Biblioteca regionale Bruno Salvadori. Questa occasione di riflessione è uno degli esiti della Mostra Ritratti d’oro e d’argento. Reliquiari medievali in Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera e Savoia, curata da Simonetta Castronovo e Viviana Maria Vallet nel 2021.

Le due esposizioni, con il relativo catalogo, si concentravano sul ricco patrimonio del territorio, con una ricognizione dei busti reliquiario di età medievale, in oreficeria e in legno intagliato, sopravvissuti nelle chiese di Piemonte, Valle d’Aosta, Savoia, Vaud e Vallese, un’area geografica oggi divisa tra Italia, Francia e Svizzera, ma nel Medioevo compresa unitariamente nel ducato di Savoia.

In considerazione dei posti limitati, è obbligatorio prenotare scrivendo a madamadidattica@fondazionetorinomusei.it e specificando a quali sessioni del convegno si desidera partecipare.

Info: https://valledaostaheritage.com/events/reliquiari-busto-italia-europa-secoli-xii-xvi/