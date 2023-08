Incidente stradale sulla A5 all'altezza del forte di Bard

Incidente stradale sulla A5 direzione Torino altezza forte di Bard. Sul posto una squadra vvf del comando di Aosta con gruppo taglio, soccorso sanitario e polizia di stato.

Al momento l’autostrada risulta aperta. Intervento in corso per ultimare rimozione auto e messa in sicurezza. Incidente autonomo con due persone coinvolte e prese in carico dai sanitari