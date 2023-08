Giornata della Gioventù, rientrati i 120 valdostani presenti

La Giornata mondiale della gioventù si è conclusa domenica con la concelebrazione della messa presieduta da papa Francesco a Parque Tejo, in Portogallo.

Quasi 120 i pellegrini valdostani, accompagnati da cinque sacerdoti, vi hanno preso parte dopo aver vissuto la Via Crucis a Parque Enrico VII di venerdì 4 agosto, e la Veglia serale di sabato 5 agosto. I dati segnalati dalle autorità parlano di un milione e mezzo di giovani giunti da 20 Paesi: le immagini hanno narrato di una distesa infinita di pellegrini che hanno percorso chilometri in auto, in pullman, in nave, in aereo per vivere la 37esima Giornata mondiale della gioventù con papa Francesco.

Lo stesso Santo Padre, al termine della celebrazione eucaristica, nel ringraziare per tutte le fatiche affrontate, ha annunciato due nuovi appuntamenti: a Roma nel 2025 per il Giubileo dei giovani, e a Seul nel 2027 per la 38esima Giornata mondiale della gioventù.



I pellegrini della diocesi di Aosta "carichi di entusiasmo e molto grati per aver vissuto un'esperienza così intensa", come riportato da Ivana Debernardi e don Daniele Borbey, responsabili del servizio di Catechesi, Pastorale giovanile e vocazionale della diocesi, hanno lasciato Lisbona nel pomeriggio di domenica e sono stati accolti lunedì sera ad Aosta dal vescovo, monsignor Franco Lovignana.