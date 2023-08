Frana sotto la Capanna Sella, chiusa la vai dei Rochers

Una frana ha danneggiato in modo grave il tratto attrezzato della Via dei Rochers, per raggiungere la Capanna Quintino Sella, bivacco della val Vény, a Courmayeur, sul massiccio del Monte Bianco. Lo comunica il Cai di Torino, su segnalazione di un alpinista. La Via è al momento inagibile.



Il Comune di Courmayeur spiega in una nota che le guide alpine "sono state prontamente informate e sarà posizionato un cartello all'inizio del sentiero". Il bivacco è incustodito e ha 15 posti; si trova a 3.371 metri di quota, lungo la cresta sud ovest dei Rochers del Monte Bianco e risale al 1885, l'anno successivo alla morte di Sella.