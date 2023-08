Cadavere recuperato sul Piccolo Cervino Foto Polizia cantonale

Questa mattina sul Piccolo Cervino un cadavere non ancora identificato è stato recuperato da un elicottero. Il Ministero pubblico ha aperto un'indagine. Un portavoce della polizia cantonale ha confermato a Keystone-ATS informazioni in proposito pubblicate dal "Blick".

L'identificazione del corpo è in corso. Informazioni sul sesso o la nazionalità della vittima non vengono ancora fornite. Il portavoce non ha nemmeno voluto specificare se il corpo si trovasse sulla montagna da tempo oppure no. «Nella zona ci sono diverse segnalazioni di scomparsa», ha detto.

La lista comincia con l'anno 1925. Il 7 aprile 2018 sul Piccolo Cervino - sperone di roccia di 3883 metri situato tra i due quattromila Cervino e Breithorn - è sparito Karl-Erivan Haub, miliardario e CEO del gruppo tedesco Tengelmann. La famiglia è certa che sia morto sulla montagna. (fonte Ats - Gianluca Mattei