Area Autonomista 'L'Assessore Guichardaz mina autonomia Istituto Storico'

"A pochi giorni dall'approvazione della legge dedicata alle celebrazioni dell'80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia, in un momento storico particolare dove i revisionismi, espliciti o sottintesi, trovano terreno fertile approfittando di alcune strutturali carenze di cultura democratica, è inaccettabile mettere a rischio i distacchi dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta". Sono allarmanti le premesse che si leggono in una nota di Area Democratica Gauche Autonomista dove che ricorda: "Su questo tema ci siamo già battuti in passato perché non è tagliando risorse alla ricerca e alla divulgazione della cultura che possiamo vincere l’ignoranza che è la matrice del neofascismo".

Nel spiegare il duro attacco all'Assessore regionale, Adga precisa:"Non è la prima volta che l'Assessore del PD Jean-Pierre Guichardaz si nasconde dietro a questione 'tecniche', per giustificare scelte sbagliate: anni fa i tecnicismi hanno portato all'eliminazione del bon chauffage e oggi al 'rischio' di un taglio del distacco alla Direzione dell'Istituto storico. Non si capisce poi perché un distacco non autorizzato dalla Sovraintendenza agli Studi debba poi passare, sotto altra forma che non ci risulta essere mai stata utilizzata in passato, alla Presidenza della Regione".

Prosegue la nota: "Ciò che appare grave e inaccettabile, al di là dei distinguo politici, è il tentativo per nulla tecnico di limitare l'autonomia di questo fondamentale ente di ricerca e divulgazione". Infine un giudizio polemico sul Pd: "Ancora una volta, purtroppo, il PD valdostano dimostra l'abbandono dei valori progressisti e della cultura dell'autonomismo di sinistra".