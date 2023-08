Le Guide Ambientali Escursionistiche contestano legge regionale accompagnatore di media montagna

La nuova professione istituita dalla Valle d'Aosta avrà il titolo riconosciuto anche all’estero e potrà operare su tutto il territorio, eccetto nelle aree accessibili soltanto alle guide alpine dove è necessaria l’attrezzatura alpinistica.

AIGAE, associazione nazionale delle guide ambientali escursionistiche, che da oltre 30 anni riunisce figure altamente specializzate e che in Valle d’Aosta accompagna ogni anno circa 20mila turisti, esprime contrarietà " per una norma che apporta sostanziali mutamenti e limitazioni all’esercizio della professione di Guida Ambientale Escursionistica (GAE) sul territorio valdostano".

Ruggiero, nell'evidenziare dal suo punti di vista "il contrasto con le leggi statali", spiega. " Non ho alcun dubbio che l’intero impianto normativo regionale in commento si appalesa illegittimo (cfr. art. 2ter commi 1 e 2 primo e secondo periodo, art. 8 commi 5 e 6, art. 12 comma 3 primo periodo, art. 21, art. 22) stante il netto contrasto all’art. 117 comma 3 così come modificato dalla Legge Costituzionale 3/2001, secondo cui la competenza legislativa in materia di professioni (ed in particolare, la determinazione dei principi fondamentali quali istituzione, modifica, ampliamento di una figura professionale) spetta sempre allo Stato" ”.

“Anche in ragione dell’'interferenza con la materia della ‘concorrenza’, di esclusiva competenza statale, nessuna regione, ancorché a Statuto speciale, "ha facoltà - secondo il presidente - di creare una nuova figura professionale né tantomeno può modificare/ampliare una figura professionale ordinistica, così come non può porre limiti alle professioni non regolamentate ed esercitate ai sensi della L. 4/2013, in conformità dei principi costituzionali di competenza ex art. 117 Cost. e dei principi comunitari di libera concorrenza".

Ruggiero ora attende la pubblicazione della legge sul BUR regionale, "ma nonostante il periodo estivo mi auguro che le istituzioni centrali possano attenzionare l’atto normativo e portarlo al vaglio della Consulta per le doverose valutazioni sul piano della legittimità costituzionale". Infine annuncia: "Come AIGAE saremo attivi, in ogni sede opportuna, nel processo di contrasto alle iniziative normative regionali che ledano i diritti dei propri associati e dell’intera categoria delle GAE"”.