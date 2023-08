GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta Regionale.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Il Governo regionale ha approvato la bozza di convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta e la Regione autonoma Valle d’Aosta per l’utilizzo reciproco di graduatorie di concorso di personale tecnico-amministrativo in corso di validità, ai fini dell’assunzione di personale.

Con questo atto viene data la possibilità sia alla Regione che all’Università della Valle d’Aosta di velocizzare le procedure di assunzione, utilizzando l’uno le graduatorie dell’altro, rispettando il principio di economicità.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

Sono stati approvati gli addendum dell’Accordo di programma e della Convenzione operativa sottoscritti tra la Regione e il Ministero dello Sviluppo economico per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Valle d’Aosta. Tale approvazione consentirà di dare attuazione alle modifiche derivanti dalla decisione della Corte di Giustizia europea e della revisione del piano tecnico, adeguando gli stati di avanzamento del progetto con le relative rendicontazioni sui relativi fondi.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Nell’ambito della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16, per cui la Regione stipula apposite convenzioni con gli enti locali proprietari per concorrere alla copertura dei costi eccedenti la manutenzione ordinaria delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale, sono stati concessi dei contributi ai Comuni di Châtillon e Saint-Vincent a titolo di concorso finanziario alle spese relative a interventi sulle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. In particolare si tratta di interventi di manutenzione straordinaria presso il campo sportivo “E. Brunod” di Châtillon e dei lavori di sistemazione al manto erboso e alle tribune dello stadio comunale di Saint-Vincent. L’importo complessivo è di 20 mila euro, ripartiti equamente tra i due comuni.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata l’istituzione di un elenco pubblico riservato all’iscrizione dei soggetti qualificati sul territorio regionale quali responsabili dell’inserimento lavorativo – “Disability manager”. Tale approvazione permetterà di potere divulgare e valorizzare il ruolo del “Disability Manager” nei contesti lavorativi regionali sia privati sia pubblici e in stretta collaborazione con i servizi dedicati. L’atto segue le Linee guida nazionali per il collocamento mirato e alle azioni di politica regionale per l’inclusione lavorativa per l’anno 2023 e l’elenco in questione ha la finalità di volere dare evidenza a tale figura professionale e di promuoverne e supportarne l’attività, nel quadro delle politiche regionali di sostegno volte all’integrazione socio-lavorativa delle persone particolarmente vulnerabili.

È stata approvata la partecipazione della Regione alla manifestazione “L’artigiano in fiera 2023”, nell’ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. La realizzazione dell’iniziativa promozionale viene affidata alla Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales con il compito di curare le attività legate alla partecipazione fino a sedici imprese e alle attività connesse alla realizzazione dello stand IVAT e dello spazio istituzionale riservato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta. L’integrazione dell’allestimento sarà curato dall’Assessorato agricoltura e risorse naturali, mentre l’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio metterà a disposizione proprio personale per la gestione e organizzazione dello stand istituzionale. L’importo complessivo è di 200 mila euro per il 2023.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono stati approvati i criteri e le modalità di concessione, per il 2023, dei contributi straordinari a favore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità. La proposta definisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari, le iniziative agevolabili, l'intensità, le condizioni e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi, nonché la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale.