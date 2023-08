Giovedì 10 agosto andrà in onda l'ultima puntata dell'ultima stagione di MATE. E lo fa salendo in quota alla scoperta dei cani San Bernardo con un reportage dal titolo: "Dal salvataggio al servizio sociale: la trasformazione dei cani di San Bernardo

Du sauvetage au service social: la transformation des chiens du Saint-Bernard"



Tanti conoscono la storia dei Cani San Bernardo legata soprattutto alla leggenda del capostipite, Barry primo, ai soccorsi in montagna, ai Canonici dell’Ospizio. Pochi però sanno (forse) che, oggi, il destino di questi cani è cambiato. Sono diventati “cani social”. No. Non nel senso che hanno imparato ad usare i telefonini o strumenti simili ma … perché vengono utilizzati in campo socio-sanitario per aiutare i pazienti affetti da particolari malattie e in questo senso la Fondation Barry de Martigny ha come prima missione quella di assicurare la perennità dell’allevamento nella sua zona di origine.

Beaucoup connaissent l'histoire des Chiens Saint-Bernard liée avant tout à la légende de leur ancêtre, Barry 1er, mais aussi au sauvetage en montagne et aux chanoines de l'Hospice. Pourtant, peu savent (peut-être) qu'aujourd'hui, le sort de ces chiens a changé. Ils sont devenus des "chiens sociaux". Non. Pas dans le sens où ils ont appris à utiliser les téléphones portables ou des outils similaires mais... parce qu’on les utilisent dans le domaine socio-sanitaire afin d’aider et soutenir les patients souffrant de maladies particulières. Dans ce sens la Fondation Barry de Martigny a comme première mission celle d'assurer la pérennité de l'élevage de ces chiens dans leur zone d'origine.