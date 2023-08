Vigili del Fuoco in aiuto del 118 per soccorrere un operaio

Oggi a Torgnon una squadra dei Vigili del Fuoco di Aosta si è distinta per un intervento di notevole rilevanza e complessità. In collaborazione con il personale del 118, hanno partecipato attivamente a un'operazione di soccorso che ha richiesto un'abile combinazione di abilità tecniche e coordinazione.La situazione in cui si trovava la persona da soccorrere era tutt'altro che agevole: essa era rimasta bloccata su un'impalcatura, situata a considerevole altezza dal suolo. Grazie all'esperienza e all'addestramento del personale SAF (Soccorso Alpino e Fluviale) del comando di Aosta, l'operazione ha potuto essere affrontata con sicurezza ed efficienza.

Grazie all'impiego di attrezzature e tecniche di soccorso speleo/alpinistiche, gli esperti Vigili del Fuoco hanno saputo operare con destrezza e precisione.

L'infortunato è stato stabilizzato e imbarellato con cura, preparandolo per il delicato processo di discesa. Quest'ultimo è stato condotto con grande abilità, assicurando la massima sicurezza durante l'intero percorso.

A valle, il personale medico del 118 ha prontamente preso in carico l'infortunato, garantendo un continuo monitoraggio della sua condizione.

Un aspetto notevole di questa operazione è stata la stretta collaborazione tra il personale dei Vigili del Fuoco e i Vigili del Fuoco Volontari, che hanno prontamente risposto all'appello per fornire supporto aggiuntivo. Questa sinergia ha dimostrato ancora una volta l'importanza dell'unione di forze e competenze quando si tratta di affrontare situazioni critiche.

L'intervento odierno a Torgnon è un ulteriore esempio dell'impegno costante e dell'abilità del Corpo dei Vigili del Fuoco di Aosta nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità. La loro prontezza nell'affrontare situazioni difficili e la loro capacità di adattarsi alle sfide più complesse sono un segno tangibile dell'importante ruolo che ricoprono all'interno del tessuto sociale.