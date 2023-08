Anche ad agosto Poste Italiane agosto garantirà presenza capillare e continuativa in VdA

A conferma dell’attenzione che Poste Italiane ha nei confronti delle piccole comunità anche quest’anno non è previsto nessun intervento nei Comuni presenti in provincia di Lodi con un numero inferiore ai 5.000 abitanti che hanno un solo Ufficio Postale.

Nessun intervento inoltre è previsto per gli Uffici Postali situati in località a vocazione turistica.

Al fine di facilitare l’accesso al servizio, Poste Italiane assicurerà la più ampia e chiara informazione ai cittadini attraverso appositi avvisi affissi presso gli Uffici Postali riportanti la variazione oraria e le sedi più vicine aperte ma anche attraverso il sito www.poste.it e le APP di Poste Italiane.

I servizi di Poste Italiane sono disponibili anche in modalità self attraverso i 45 ATM Postamat, in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24 per effettuare operazioni di prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti.

Sono inoltre a disposizione della clientela i servizi online (sito Poste.it, App Ufficio Postale e App Banco Posta) che permettono di svolgere una serie di attività quali ad esempio l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente etc.