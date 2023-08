Intervento soccorso alpino sul Polluce

Il Soccorso Alpino Valdostano ha ricevuto questa mattina una chiamata di allarme per una cordata che risulta vittima di caduta sul Polluce (Ayas). Al momento è impossibile verificare la gravità dell’incidente perché le condizioni meteo – vento forte – impediscono l’avvicinamento in elicottero.

Si procede con squadre via terra: si tratta di un gruppo di soccorritori lasciato a quota 4000 mt da Air Zermatt (grazie alla possibilità di utilizzare il gancio baricentrico per posare a terra l’equipaggio) e di una squadra di tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e Sagf posati a quota 3000 mt. Al momento le squadre sono in fase di avvicinamento.

Poco dopo le ore 13 un alpinista è stato recuperato con l’utilizzo del gancio baricentrico (150 mt) da parte del soccorso svizzero Air Zermatt e portato al rifugio Quintino Sella, dove è stato preso dall’elicottero del Soccorso Alpino Valdostano SA1 e portato in pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici e le eventuali cure necessarie.

A causa del vento forte l’elicottero svizzero non ha potuto replicare l’azione; la squadra del Soccorso valdostano (SAV e Sagf) rientra a valle. Il secondo alpinista e due guide svizzere stanno scendendo verso il rifugio, dove saranno recuperati da Air Zermatt.