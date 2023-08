Almanach de lundi 7 aout saint Gaétan

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Lunedì 7 agosto

alla sera accoglienza dei Giovani della GMG

Martedì 8 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Introd, Castello -ore 18.00

Evento organizzato da Fondation Grand-Paradis in collaborazione con la Diocesi e la Rai

“L’Alpinismo, molti equilibri in gioco” di Hervé Barmasse e don Paolo Papone

Sabato 12 agosto

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 13 agosto

Gaby, Santuario di Voury

ore 10.00 Processione

ore 11.00 S. Messa

ore 14.30 Adorazione eucaristica

Martedì 15 agosto

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa nella solennità dell’Assunta, titolare della Cattedrale

Cattedrale - ore 17.00

Vespri

Lunedì 21 agosto

Saint-Oyen, Château-Verdun - ore 14.30

S. Messa di chiusura del Campo Giovanissimi di Azione Cattolica

Martedì 22 agosto

Salone parrocchiale di Diémoz - ore 20.30

Incontro con don Piero Lombard, don Alessandro Valerioti e diacono Luciano Bonino

Venerdì 25 - mercoledì 30 agosto

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes

LE MESSAGER RICORDA saint Gaétan

La Chiesa an Gaetano da Thiene Sacerdote

Nacque a Vicenza dalla nobile famiglia dei Thiene nel 1480, e fu battezzato con il nome di Gaetano, in ricordo di un suo celebre zio, il quale si chiamava così perché era nato a Gaeta. Protonotario apostolico di Giulio II, lasciò sotto Leone X la corte pontificia maturando, specie nell'Oratorio del Divino Amore, l'esperienza congiunta di preghiera e di servizio ai poveri e agli esclusi. È restauratore della vita sacerdotale e religiosa, ispirata al discorso della montagna e al modello della Chiesa apostolica. Devoto del presepe e della passione del signore, fondò (1524) con Gian Pietro Carafa, vescovo di Chieti (Teate), poi Paolo IV (1555-1559), i Chierici Regolari Teatini. Per la sua illimitata fiducia in Dio è venerato come il santo della provvidenza.

Il sole sorge alle ore 6,19 e tramonta alle ore 21,53.

“La famiglia non è la somma delle persone che la costituiscono, ma una “comunità di persone”. E una comunità è di più che la somma delle persone. È il luogo dove si impara ad amare, il centro naturale della vita umana. È fatta di volti, di persone che amano, dialogano, si sacrificano per gli altri e difendono la vita, soprattutto quella più fragile, più debole”. (Papa Francesco)