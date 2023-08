Il Gran Paradiso Film Festival raggiunge per la prima volta la becca di Châtel-Argent

Dopo l’inaugurazione al Castello di Introd, prosegue l’11 agosto a Villeneuve la Trilogia dei castelli della 26ma edizione del Gran Paradiso Film Festival con diverse proposte originali. Sarà possibile sperimentare un avvicinamento al trail running lungo l’itinerario “Vivre Châtel-Argent” accompagnati da una guida d’eccezione e vivere, per la prima volta, una serata di proiezioni cinematografiche outdoor fra le vestigia del castello.

Il programma della giornata comincia alle ore 17.00 presso il piazzale all’ingresso del borgo di Villeneuve, dove partirà un’avvincente esperienza di trail running fino alla torre di Châtel-Argent. Accompagnerà i partecipanti nel percorso la pluricampionessa di scialpinismo e skyrunning Gloriana Pellissier, che ha al suo attivo numerosi podi nei campionati europeo e mondiale a squadre e individuale come portacolori del Centro Sportivo Esercito.

Non sarà tuttavia solo un’esperienza pratica ma offrirà anche spunti teorici e riflessioni sul tema della resistenza fisica e mentale necessaria nella corsa in natura: i curiosi e gli appassionati di trail running avranno l’opportunità di interagire con la campionessa, che condividerà preziosi consigli e parlerà della pratica sportiva in equilibrio con il contesto naturale. Un’occasione unica per entrare in contatto con uno degli aspetti più autentici delle Alpi, la corsa in montagna, e per abbracciare la bellezza della natura sfidando sé stessi. Si consiglia abbigliamento sportivo e calzature adeguate.

Alle ore 21.00 sarà proiettato, eccezionalmente all’interno della inusuale quanto affascinante cornice di Châtel-Argent, “La panthère des neiges”, di Marie Amiguet e Vincent Munier, nella versione originale in francese con sottotitoli in italiano. Il film, in selezione ufficiale al Festival di Cannes, vincitore del premio César come miglior documentario e tra i finalisti del Concorso Internazionale in questa edizione del Gran Paradiso Film Festival, segue il fotografo Vincent Munier e lo scrittore Sylvain Tesson, alla ricerca della pantera delle nevi, in un viaggio alla scoperta di sé stessi nella grandiosità degli altipiani innevati del Tibet, accompagnati dalla struggente colonna sonora di Nick Cave e Warren Ellis. Per agevolare l’accesso sarà disponibile, su prenotazione, un servizio gratuito di navetta dalle ore 20.00 con partenza dal parcheggio della fornace/scuola elementare di Villeneuve.

La serata non finisce qui: dopo le proiezioni seguirà “Mots et lumières”, un coinvolgente momento di approfondimento con una guida turistica e con fasci di luce che accompagneranno lo sguardo dei partecipanti verso elementi di interesse fra le rovine del castello che sovrasta Villeneuve.

Il percorso “Vivre Châtel-Argent”, che conduce al sito di interesse culturale, è sempre fruibile in autonomia o con visita guidata (prenotando entro le 48 ore precedenti) per scoprire la storia e gli aneddoti che lo caratterizzano e apprezzare il panorama mozzafiato dalla becca. Le visite guidate, attivabili con un minimo di 5 partecipanti, partono alle ore 17.30: ogni venerdì, sabato e domenica fino al 20 agosto, poi ogni venerdì e sabato fino al 10 settembre. Un’occasione per scoprire da vicino un sito di grande interesse ed ancora poco noto.

Gli eventi del Gran Paradiso Film Festival sono gratuiti e aperti a tutti, dagli appassionati di sport in natura agli amanti della montagna e del cinema.

Per ulteriori informazioni sugli appuntamenti della 26ma edizione e per le prenotazioni agli eventi e alle visite guidate consultare i siti https://www.grand-paradis.it/ e www.gpff.it.