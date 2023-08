Aosta: Amministrazione comunale e Inarttendu per rilancio culturale

La cultura è una forza motrice che permea ogni aspetto della nostra società e gioca un ruolo fondamentale nel plasmare il nostro futuro. L'accordo deliberato dalla Giunta municipale di Aosta con l'associazione "Inarttendu" per l'organizzazione del progetto "Affiches" è un passo importante verso la promozione e la diffusione della cultura e dell'arte in tutte le sue forme.

Come disse una volta Victor Hugo, "La cultura apre la mente e amplia l'orizzonte". La collaborazione con "Inarttendu" permetterà di sostenere e valorizzare la produzione artistica a livello locale, incoraggiando l'aggregazione e la socializzazione attraverso l'arte e la cultura.

Come affermava Marcel Proust, "La vera scoperta non consiste nel trovare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi".

"Affiches" è un progetto ambizioso che mira a promuovere esperienze di crescita culturale, relazionale ed emotiva, soprattutto per i giovani. In questo contesto, la citazione di André Gide ci ricorda che "la cultura è l'educazione del cuore".

La prima edizione del progetto, che ha coinvolto l'intero territorio cittadino, ha dimostrato l'importanza di utilizzare diversi spazi espositivi per incentivare la fruizione della bellezza e dell'arte, trasformando la città in un luogo di condivisione e aggregazione.

Come diceva Pierre de Coubertin, "La cultura è l'armonia perfetta tra mente, corpo e anima". Inoltre, il coinvolgimento di diverse risorse e la creazione di sinergie tra attori di ambiti differenti e trasversali, come sottolineato da Antoine de Saint-Exupéry, ci permetterà di "far nascere dal contatto delle menti nuove idee, così come fanno gli uomini fanno scaturire fuoco dallo sfregamento di due pietre".

L'impegno di "Inarttendu" nel realizzare attività complementari, rivolte soprattutto ai giovani attraverso l'arte, la grafica e l'istruzione, è un passo cruciale verso un futuro migliore.

Come affermava Albert Camus, "La cultura è il sorriso dell'uomo".In conclusione, la cultura è il fondamento su cui costruire un futuro migliore, capace di arricchire le menti, unire le persone e aprire le porte della conoscenza. Come diceva Voltaire, "La cultura renderà liberi".

Grazie alla collaborazione con "Inarttendu" e al progetto "Affiches", possiamo guardare con ottimismo a un futuro in cui l'arte e la cultura saranno pilastri per il progresso e il benessere della nostra società.