La goccia che ha fatto traboccare il bicchiere è stato un duro comunicato della Lega contro il suo consigliere regionale Stegano Aggravi.

In una nota diffusa questa mattina la Lega Vallée d’Aoste precisa “nel momento in cui i Consiglieri regionali Paolo Sammaritani e Pierluigi Marquis, firmatari del testo di legge di riforma elettorale del Centrodestra unito per la Valle d’Aosta, hanno depositato il progetto di riforma contestualmente sono state ritirate le firme dalla precedente proposta di legge da parte dei Consiglieri della Lega che concordavano su questo seconda proposta, nel rispetto degli accordi assunti con gli alleati”. Inoltre puntualizza che il Consigliere Stefano Aggravi non faceva e non ha mai fatto parte della segreteria della Lega, composta da Marialice Boldi, Paolo Sammaritani e Nicoletta Spelgatti; ma solo su nomina del Segretario Boldi era stato semplicemente designato come responsabile organizzativo e da questo incarico lui ha rassegnato le dimissioni”. Stefano Aggravi non replica, ma in partenza per la Spagna si limita a dire: “prendendo spunto dalle parole di Pio XII; ecco, io sto alla porta e.. attendo”. La validità del consigliere regionale della Valle d'Aosta, Stefano Aggravi, emerge dalla sua posizione di dissenso rispetto al suo partito, Lega Valle d'Aosta, sulla questione della legge elettorale.

La validità in questo contesto deriva dalla sua capacità di mantenere una posizione coerente e di difendere le sue idee, anche quando vanno contro il partito a cui appartiene. Il fatto che Aggravi non abbia mai fatto parte della segreteria della Lega, ma sia stato designato solo come responsabile organizzativo e abbia poi rassegnato le dimissioni, dimostra che è una figura indipendente (fuori dalle correnti, ndr. ) all'interno del partito e non è vincolato dagli accordi della dirigenza. Questa indipendenza lo ha portato a sostenere una proposta di riforma elettorale diversa rispetto a quella iniziale della Lega.

Infatti, la situazione si è complicata ulteriormente quando i consiglieri regionali Paolo Sammaritani e Pierluigi Marquis, firmatari del testo di legge di riforma elettorale del Centrodestra unito per la Valle d'Aosta, hanno depositato il progetto di riforma. L'atteggiamento di Aggravi, che ha deciso di non rispondere alla situazione ma di aspettare e osservare gli sviluppi, indica una forte determinazione nel mantenere le proprie posizioni e un atteggiamento di prudenza nell'affrontare la situazione di crisi nel suo partito.

Stefano Aggravi si basa sulla sua coerenza e indipendenza politica, nonché sulla sua capacità di gestire le tensioni all'interno del suo partito in modo prudente. Queste qualità possono essere viste in modo favorevole da coloro che apprezzano la lealtà alle proprie idee e la capacità di affrontare le sfide politiche, in vista anche della riunificazione dei movimenti autonomisti.