Foire d’été: al via la 54/a edizione, fino a sera artigiani ed eventi animano la città di Aosta

Le opere di 429 artigiani sono esposte nelle vie del centro storico fino alle 20.30.

In contemporanea è possibile visitare, nel padiglione sempre in piazza Chanoux, l’Atelier des Métiers (fino al domani), mentre fino alle 19 rimane aperta nelle Sale espositive della Collegiata dei Santi Pietro e Orso di Aosta la mostra Giorgio Cornaz.

Fino alle 17 si terranno in piazza Chanoux dimostrazioni degli “Antichi Saperi”, a cura del gruppo etnografico “Travai d’in co” di Arnad, mentre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 in piazza Giovanni XXIII sarà proposto un laboratorio sulla conoscenza e lavorazione del legno ‘Dal bosco alla Foire’ destinato ai bambini dai 3 ai 12 anni e un’altra sul riconoscimento di essenze linee.

Durante la manifestazione sono previste sfilate degli ‘Antichi mestieri’ e l’animazione musicale dei gruppi folkloristici itineranti.

Infine, per ciò che concerne l’offerta enogastronomica, dalle 10 alle 18, sotto i portici di piazza Chanoux si svolge il mercatino di prodotti agricoli Campagna amica “Lo tsavén d’été” e al Mercato coperto di Aosta si tiene un evento di degustazione di prodotti a chilometro zero delle aziende agricole del territorio valdostano. Entrambe le iniziative sono a cura di Coldiretti Valle d’Aosta

“Turismo e tradizione, svago e cultura, competenze radicate e sguardo nel futuro: questo e molto altro è la Foire d’Eté, - commenta l’Assessore Luigi Bertschy - una festa dell’artigianato tipico di tradizione che si incardina in una delle date clou della stagione turistica estiva. Un evento che sta acquisendo nel tempo una propria identità, un proprio ‘sapore’, attirando da tutte le località della regione i molti turisti presenti e i valdostani che non voglio rinunciare all’incontro con gli artigiani a cui va il nostro plauso per la qualità delle loro opere. Un grande ringraziamento va inoltre ai tanti operatori che a vario titolo stanno lavorando affinché l’evento si svolga nel migliore dei modi”.