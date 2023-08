Aosta: Progetto per riqualificare il Quartiere Cogne. Investimento di 22 mln

L'ambizioso progetto si propone di riqualificare lo storico quartiere operaio attraverso una serie di interventi che coinvolgeranno importanti spazi pubblici.Tra gli interventi previsti, rientrano la riqualificazione dell'asse pedonale di via Colonnello Alessi, l'area mercatale, l'area dell'ex lavatoio e dei grattacieli, oltre ai complessi di case "Stura", "Filippini", "Giacchetti", "Gazzera" e "Fresia". Anche l'autorimessa interrata di via Liconi sarà oggetto di attenzione.

L'importo complessivo del progetto si attesterà intorno a 22 milioni di euro. È rilevante notare che la maggior parte di questo finanziamento, ovvero poco meno di 15 milioni di euro, sarà coperta dall'Unione Europea attraverso il programma "Next Generation EU", successivamente integrato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Questa significativa partecipazione dell'Unione Europea sottolinea l'importanza e l'attenzione che il progetto sta ricevendo a livello internazionale. Il restante finanziamento sarà suddiviso tra gli enti locali coinvolti, con quattro milioni di euro a carico del Comune e tre milioni a carico di ARER e della Regione.

Questa collaborazione tra enti pubblici evidenzia un impegno condiviso per il raggiungimento degli obiettivi del progetto e per migliorare la qualità dell'abitare nel quartiere Cogne.

L'ARER, quale Soggetto attuatore del progetto, procederà ora all'appalto dei lavori attraverso la Stazione Unica Appaltante regionale, garantendo una gestione efficace e responsabile delle risorse. Questo dimostra un impegno concreto nella realizzazione di quanto pianificato e un'attenzione particolare verso l'efficienza nell'esecuzione delle attività.

In conclusione, il progetto promosso dalla Giunta Nuti per la riqualificazione del quartiere Cogne attraverso il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) è un passo importante verso il miglioramento delle condizioni abitative e la valorizzazione di spazi pubblici essenziali. Grazie a un finanziamento significativo dall'Unione Europea e al coinvolgimento degli enti locali, il progetto si presenta come un esempio di collaborazione strategica per garantire un futuro migliore per la comunità coinvolta.