Almanach de samedi 5 aout Notre-Dame des Neiges

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Domenica 6 agosto

Saint-Oyen, Château Verdun - ore 11.00

S. Messa per la Festa della Trasfigurazione del Signore

Lunedì 7 agosto

alla sera accoglienza dei Giovani della GMG

Martedì 8 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Introd, Castello -ore 18.00

Evento organizzato da Fondation Grand-Paradis in collaborazione con la Diocesi e la Rai

“L’Alpinismo, molti equilibri in gioco” di Hervé Barmasse e don Paolo Papone

Sabato 12 agosto

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 13 agosto

Gaby, Santuario di Voury

ore 10.00 Processione

ore 11.00 S. Messa

ore 14.30 Adorazione eucaristica

Martedì 15 agosto

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa nella solennità dell’Assunta, titolare della Cattedrale

Cattedrale - ore 17.00

Vespri

Lunedì 21 agosto

Saint-Oyen, Château-Verdun - ore 14.30

S. Messa di chiusura del Campo Giovanissimi di Azione Cattolica

Martedì 22 agosto

Salone parrocchiale di Diémoz - ore 20.30

Incontro con don Piero Lombard, don Alessandro Valerioti e diacono Luciano Bonino

Venerdì 25 - mercoledì 30 agosto

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes

La Chiesa celebra Madonna della Neve

La Vergine Maria, oggetto di iperdulia, è stata invocata in tutti i secoli cristiani, con tante denominazioni legate alle sue virtù, al suo ruolo di corredentrice del genere umano e come Madre di Gesù il Salvatore; inoltre alle sue innumerevoli apparizioni, per i prodigi che si sono avverati con le sue immagini, per il culto locale tributatole in tante comunità.

E per ogni denominazione ella è stata raffigurata con opere d’arte dei più grandi come dei più umili artisti, inoltre con il sorgere di tantissime chiese, santuari, basiliche, cappelle, ecc. a lei dedicate, si può senz’altro dire, che non c’è nel mondo cristiano un paese, una città, un villaggio, che non abbia un tempio o una cappella dedicata a Maria, nelle sue innumerevoli denominazioni.

Il titolo di Madonna della Neve, contrariamente a titoli più recenti come Madonna degli abissi marini, Madonna delle cime dei monti, Madonna delle grotte, ecc. quello di Madonna della Neve affonda le sue origini nei primi secoli della Chiesa ed è strettamente legato al sorgere della Basilica di S. Maria Maggiore in Roma.

Nel IV secolo, sotto il pontificato di papa Liberio (352-366), un nobile e ricco patrizio romano di nome Giovanni, insieme alla sua altrettanto ricca e nobile moglie, non avendo figli decisero di offrire i loro beni alla Santa Vergine, per la costruzione di una chiesa a lei dedicata.

La Madonna gradì il loro desiderio e apparve in sogno ai coniugi la notte fra il 4 e il 5 agosto, tempo di gran caldo a Roma, indicando con un miracolo il luogo dove doveva sorgere la chiesa.

Infatti la mattina dopo, i coniugi romani si recarono da papa Liberio a raccontare il sogno fatto da entrambi, anche il papa aveva fatto lo stesso sogno e quindi si recò sul luogo indicato, il colle Esquilino e lo trovò coperto di neve, in piena estate romana.

“La famiglia non è la somma delle persone che la costituiscono, ma una “comunità di persone”. E una comunità è di più che la somma delle persone. È il luogo dove si impara ad amare, il centro naturale della vita umana. È fatta di volti, di persone che amano, dialogano, si sacrificano per gli altri e difendono la vita, soprattutto quella più fragile, più debole”. (Papa Francesco)