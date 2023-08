Courmayeur: Antichi mestieri nel borgo di Entrèves

Il Borgo D'Entrèves torna all’epoca degli antichi mestieri di una volta grazie ad una suggestiva rievocazione storica che andrà in scena per le vie del borgo antico Domenica 13 Agosto 2023. Figuranti del Gruppo Antichi Mestieri, figuranti del Gruppo Fenis, Arcieri, Falconieri, visita della Latteria D'Entrèves e della Fattoria Didattica La Grange Farm e tanti produttori agricoli e artigiani della Valle d'Aosta in collaborazione con Coldiretti Vda.

Parteciperanno i gruppi folkloristici Beuffon de Courmayeur e le fisarmoniche dei Treinasoque Valdoten e gli Aperofolk.

