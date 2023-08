La Gente vuole sapere e riempie la sala polivalente di Valpelline

"Ancora una serata di successo, a Valpelline, nonostante i timori dell’inizio". Lo ha detto a fine incontro il Presidente dell’Associazione Amici dell’Abbé Henry, Giampaolo Gandelli. "Non pensavo che ci fosse stata così tanta gente e, soprattutto, devo dire che abbiamo imparato tante cose. Il Direttore è stato equilibrato e le numerose domande da parte del pubblico, a fine incontro, hanno confermato che la gente vuole saperne di più". Massimo De Manzoni, condirettore del quotidiano La Verità, non ha usato giri di parole.

"La dittatura del politicamente corretto non ha riguardato e non riguarda solo il Covid, ma anche altri temi che coinvolgono la vita quotidiana delle famiglie italiane, penso all’aborto, all’immigrazione e ora all’emergenza climatica. In Italia abbiamo un problema enorme e sottovalutato: la qualità e l’attendibilità dell’informazione. Assistiamo ad una opprimente ragnatela di relazioni, connivenze e complicità che soffocano il dibattito pubblico", ha rimarcato.

Durante la serata si è parlato anche di fake-news, di rapporto televisione/carta stampata, di come nascono e prosperano i talk-show, dei “giornalisti dimezzati” e dei portamicrofono. "Il Covid ha fatto esplodere una tendenza che era già in atto da tempo – ha detto il condirettore – quella del conformismo dell’informazione. Il tarlo del politicamente corretto è nato da lì. Proibito dire 'zingaro', proibito dire 'clandestino', proibito dire che 'un rom ruba'. Il problema è che dopo l’emergenza sanitaria non viene più tollerata nessuna notizia che possa mettere in dubbio anche solo un po’ la narrazione dominante".

In ogni caso leggere i giornali resta molto importante perché aiuta a sviluppare il senso critico di ogni lettore. Così come ascoltare, partecipare a incontri di questo genere. E il pubblico ha dimostrato di saper ascoltare ed apprezzare le parole del condirettore.

Prossimo appuntamento con la Valigia dei ricordi giovedì 17 agosto con una serata completamente diversa. Ospiti: i campioni dello sci di domani (alcuni già affermati oggi) come Didier Bionaz, Samuela Comola ed Alice Calaba. Sempre ore 21.00. Sempre sala Polivalente ex-Centralina di Valpelline.