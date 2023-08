IL PEPERONCINO ROSSO

Fassino, le torte in faccia del Terzo polo e il cupio dissolvi dei riformisti.

Ci vuole davvero un cuore di pietra per infierire ancora una volta su Piero Fassino, dopo la sua ennesima, maldestra, donchisciottesca invettiva contro l’antipolitica. Qui però non si tratta di infierire, semmai di inferire, da quella singolare performance, una tendenza più generale, un fenomeno politico-sociologico più profondo, che riguarda tutta quell’area politica, un tempo largamente maggioritaria, almeno a sinistra, che per brevità chiameremo riformista.

Parlo di performance, perché non saprei davvero come altro definire l’intervento in aula durante il quale, sventolando il cedolino, l’ex segretario dei Ds, ex sindaco di Torino e attuale parlamentare del Partito democratico ha scandito che 4.718 euro non sono certo uno «stipendio d’oro». Tutto questo mentre il governo taglia il reddito di cittadinanza che ammonta, udite udite, ad un quinto dello stipnedio d'oro di Fassino.