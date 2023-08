Aosta: Stabilite nuove quote anno scolastico

L'obiettivo è quello di mantenere le tariffe invariate per non gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie.



Per quanto riguarda la refezione, il costo della retta annuale di iscrizione rimarrà confermato a soli 20 euro, e le tariffe resteranno invariate. Per i residenti nel Comune di Aosta, la quota a carico dell'utente per ciascun pasto sarà di 4 euro per il primo figlio, mentre per i nuclei con più figli ogni figlio iscritto successivo al primo pagherà una quota ridotta di 2,50 euro.



Le soglie del valore Isee per ottenere riduzioni saranno confermate. Per valori Isee da 0 a 4.000 euro, la riduzione sarà del 75% rispetto alla quota intera. Per valori Isee da 4.000,01 a 6.500 euro, la riduzione sarà del 50%, mentre con valori Isee superiori a 6.500 euro si pagherà la quota intera.



Per i minori in affidamento e collocati presso comunità o istituti di assistenza, sarà prevista l'esenzione totale dal pagamento della quota, previa richiesta all'Ufficio regionale competente. Inoltre, i minori studenti appartenenti a famiglie profughe ucraine, iscritti presso le cinque Istituzioni scolastiche, potranno usufruire gratuitamente del servizio di refezione, a condizione che altre Fondazioni ed Associazioni non ne sostengano i costi.



Gli alunni non residenti nel Comune di Aosta pagheranno una quota di 6 euro per ciascun pasto, ma potranno beneficiare di una quota massima di 4 euro, nel caso in cui ci sia una convenzione tra il Comune di Aosta e il Comune di residenza. Per i residenti nelle frazioni di Arpuilles, Excenex e Signayes che usufruiscono del servizio di refezione del Comune di Gignod, saranno applicate le tariffe stabilite dal Comune di Gignod per i propri alunni residenti. Inoltre, i genitori che desiderano consumare il pasto durante i sopralluoghi nelle sedi di refezione pagheranno una quota di 7 euro, mentre i membri della Consulta comunale mense scolastiche avranno i pasti gratuiti durante le visite ai refettori.



Per quanto riguarda il servizio di trasporto studenti sulla linea Arpuilles – Excenex – Gignod, l'abbonamento mensile avrà un costo di 45 euro. Tuttavia, per i mesi di settembre e giugno, sarà possibile beneficiare di riduzioni rispettivamente del 25% e del 50%. Per i nuclei con più figli che utilizzano il servizio e sono residenti nel Comune di Aosta, la quota sarà di 15 euro mensili per ogni figlio iscritto successivo al primo.



Le regole per l'ottenimento di riduzioni e esenzioni basate sui valori Isee saranno le stesse adottate per il servizio di refezione scolastica.



Queste decisioni sono state prese nell'ottica di favorire l'accesso ai servizi di refezione e trasporto scolastico, garantendo la co-responsabilità educativa e sociale e sostenendo famiglie in difficoltà finanziarie.