MONTAGNA VDA: Rifugio Barbustel - Champorcher

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani.

Il progetto 'Monterosa Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a CHAMPORCHER.

RIFUGIO BARBUSTEL

Il rifugio Barbustel, pur essendo nel comune di Champdepraz, è uno degli itinerari più classici da Champorcher.

A metà salita troviamo il lago Muffé nei cui pressi è situato il ristoro omonimo che permette una pausa per il caffè.

A poche decine di metri dal ristoro è situato il "Giardino del cielo e del tempo" molto interessante da visitare.

Dal colle del Lago Bianco entriamo nella parte alta del vallone e possiamo ammirare in lontananza tutta la catena montuosa del Monte Rosa.

Sotto al rifugio troviamo quattro laghi: Vallette, Bianco, Nero e Cornuto che ci ricordano l'ambiente canadese con un panorama fantastico.

E' consigliabile una sosta per gustare la polenta al rifugio.

