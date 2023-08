LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA: NEGA ANCHE SOTTO TORTURA QUALCUNO TI CREDERA' SEMPRE

Fossi un negazionista giurerei che il fascismo non è mai esistito. Che Mussolini, come Robin Hood, è solo un personaggio di fantasia e che “Faccetta nera” non è una canzone di esaltazione del colonialismo italiano ma l’inno del Black Panter Party.

Sono sicuro che qualche migliaio di idioti mi metterebbero i loro like e sarebbero disponibile a scendere in piazza per difendermi come difendono Trump (mi sto facendo crescere un ciuffo biondo, non si sa mai).

Invece la ministra del lavoro Calderone non è negazionista, dice che il lavoro c’è, sono i lavoratori che sono negazionisti e non vogliono lavorare. Ma a 4 euro all’ora quella signora farebbe la ministra?