Legge oblio oncologico, soddisfazione del Deputato Franco Manes per voto unanime

Il Deputato Franco Manes, insieme alla componente minoranze linguistiche del gruppo misto, ha espresso voto favorevole al testo unificato della proposta di legge "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche", votata oggi, giovedì 3 agosto, alla Camera.

“Oggi abbiamo scritto una bella pagina di politica, finalmente dopo un percorso articolato, si arriva a dare dignità e pari diritti a oltre 900 mila persone che oggi in Italia sono guarite da una malattia oncologica. Già altri paesi europei hanno emanato specifiche leggi e oggi anche l’Italia si adegua. Il diritto a non dichiarare informazioni sulla propria malattia da parte di ex pazienti è una conquista!”

Manes sottolinea come l’approvazione di questa legge sia una scelta di civiltà verso tutte le persone sopravvissute a patologie oncologiche. Senza questa legge, che riconosce il diritto di non dichiarare la loro pregressa patologia, questi cittadini hanno subito discriminazioni all’accesso di servizi quotidiani come la richiesta di mutui e prestiti, la stipulazione di assicurazioni e l’adozione di figli.

“Finalmente, con questa legge, -commenta Manes- il Parlamento pone fine a questo vuoto legislativo e ritorna a dare a tante donne e uomini una dignità vera, una libertà di essere cittadini come tutti gli altri. Cittadini che possono guardare con serenità al loro futuro. Il concetto di guarigione per un paziente oncologico è molto variegato in termini temporali. Termini che variano in funzione delle neoplasie. Ad esempio meno di 5 anni per il cancro alla tiroide sino ad arrivare ai 20 anni circa per alcuni tumori frequenti come quelli della mammella e della prostata. Nel nostro Paese -conclude Manes- sono circa 3,6 milioni le persone che hanno avuto una diagnosi di cancro. Di questi, il 27% pari a circa 1 milione, può essere considerato guarito e molti di loro ad oggi subiscono, hanno subito o subiranno discriminazioni legate alla malattia. Con questa legge tutto questo sarà molto limitato, un tassello importante per una reale riabilitazione per la qualità della vita."

Ora Il testo, approvato a Montecitorio con 281 voti a favore e nessun contrario, passa al Senato. Il Deputato si augura che “anche il Senato possa approvare in modo unanime e in via definitiva tale proposta di legge”.