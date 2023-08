A tavola sotto lo stesso cielo con Emergency

Domenica 6 agosto la " Locanda del Dalai Lama" di Chatillon ci ospiterà per una cena in compagnia delle stelle, con la partecipazione di Andrea Bernagozzi dell'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

La cena si svolgerà alle ore 20.00, insieme ai volontari del Gruppo Emergency Aosta.



Dalle 22.00 seguirà l'osservazione guidata del cielo stellato.



Il costo della serata è di 39€; il 50% del ricavato di cena e consumazioni sarà donato dal Dalai Lama Village a EMERGENCY ONG ONLUS per portare avanti i suoi progetti di cura in paesi colpiti dalla guerra e dalla povertà.

Per prenotazioni e info:scrivere a info@dalailamavillage.it o chiamare lo +393519530166