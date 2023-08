Servizio civile digi-tale, al via la selezione di 4.629 posti

E' stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Bando per la selezione di 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni, da impiegare in 213 progetti, afferenti ai 76 programmi di intervento di Servizio civile digitale da realizzarsi in Italia, già finanziati con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale del giorno 4 luglio 2023, n. 595.

In Valle d'Aosta sono disponibili due posti di Servizio civile digitale presso le Associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI) per il progetto ‘Digitale in comune’, nell’Area ‘Adulti e terza età in condizioni di disagio’.

I progetti hanno una durata di 12 mesi. L’avvio in servizio è previsto entro il 28 dicembre 2023.

L’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio è attualmente di 507,30 euro.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 28 settembre 2023.

Alcuni progetti prevedono una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità e/o un periodo di tutoraggio da uno a tre mesi.

Gli aspiranti operatori volontari possono presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Per approfondimenti consultare i seguenti link:

Per quesiti o informazioni è possibile contattare l’Ufficio Politiche (0165 275854 –

serviziocivile@regione.vda.it) o consultare la pagina internet giovani.regione.vda.it.