Lo Tsaven d’été, doppio appuntamento con il mercato di Coldiretti

Dopo il successo del primo street food contadino in occasione della millenaria di gennaio, Coldiretti Valle d’Aosta rilancia e raddoppia.

Per la Foire d’été, in programma ad Aosta sabato prossimo il 5 agosto, le aziende agricole di Campagna Amica e i loro prodotti a Km zero saranno presenti sotto i portici di piazza Chanoux per il tradizionale agrimercato dalle 10 alle 19 e contemporaneamente al Mercato Coperto di Campagna Amica, in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto con orario dalle 8 alle 16.

Qui, in particolare, proporranno, una degustazione contadina realizzata dagli chef dell’Unione cuochi della Valle d’Aosta con le materie prime fornite dalle 14 aziende agricole presenti.

Turisti e residenti avranno così la possibilità di degustare le eccellenze del territorio valdostano composti in una proposta #madeinvda che include ortaggi di stagione, carne, fontina, latticini e miele.

La degustazione proposta

Torta salata del contadino

Mezze maniche alla fonduta di fontina DOP con briciole di “Farinel”

Messata AREV con insalata di patate di montagna e fagiolini

Agriyogurt fantasia