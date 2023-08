Pizza valdostana: storia e preparazione della regina della tavola alpina

La pizza valdostana è una delle tante varianti regionali più gustose e inesplorate della pizza: si tratta di una pizza tradizionale farcita con ingredienti tipici della cucina valdostana, in particolare la fontina, simbolo gastronomico della Valle d'Aosta. La storia della pizza valdostana non è molto documentata, ma si presume che sia nata come una ricetta casalinga per utilizzare gli avanzi di formaggio e di prosciutto cotto. I primi cenni storici si trovano in alcuni documenti del Duecento e due secoli dopo la troviamo dipinta negli splendidi affreschi del castello di Issogne. Il nome potrebbe derivare dal francese "fondis", che significa fondere e fa riferimento alla morbidezza e alla capacità di questo formaggio di sciogliersi facilmente.

Scopriamo subito come realizzare una perfetta pizza valdostana anche in casa!

La fontina: l’ingrediente principe della ricetta

La fontina è un formaggio a pasta a pasta semidura, con una crosta marrone-arancio e un sapore dolce e delicato. Ha una stagionatura minima di 80 giorni e una massima di 12 mesi, ed è caratterizzata da una consistenza morbida e dalla fragranza delicata, che la rende il piatto ideale per essere utilizzato in diverse preparazioni culinarie. Grazie alle sue caratteristiche organolettiche, la fontina è spesso scelta per arricchire piatti come fondute, risotti, pasta al forno e altre ricette della tradizione valdostana. La fontina è stata inoltre insignita del marchio di Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel 1996, ed è stata anche inserita nella classifica dei migliori formaggi del mondo.

Realizzazione

La pizza valdostana è un piatto che esalta la qualità della fontina e dei sapori della Valle d'Aosta, è una variante della pizza in grado di unire sapore e tradizione ad ogni boccone. Si tratta di un piatto realizzabile anche in casa, basta reperire gli ingredienti giusti come il prosciutto cotto, la bresaola, lo speck e la pancetta affumicata.

Per chi, invece, adora la preparazione home made, può cimentarsi nell’esecuzione della ricetta seguendo questi passaggi: