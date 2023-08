37a Giornata Mondiale della GioventùLisbona 1-6 agosto 2023

Il servizio Catechesi, Pastorale Giovanile e Vocazionale della Diocesi di Aosta è presente in Portogallo per la 37.ma Giornata Mondiale della Gioventù. I giovani pellegrini sono in viaggio verso il santuario di Nostra Signora di Fatima dopo aver vissuto l’accoglienza e l’ospitalità delle famiglie delle parrocchie di Mutosa, Monte e Pardelhas della Diocesi di Aveiro: “Stiamo partendo per Fatima dopo aver salutato con molta emozione e lacrime le nostre famiglie di accoglienza. Accolticon grande calore, affetto e cura.

Giorni intensi e molto belli: camminate in laguna, momenti locali e festediocesane”, come riportato da Ivana Debernardi Responsabile del servizio insieme a don Daniele Borbey.

L’esperienza della prima settimana di gemellaggio si è conclusa domenica 30 luglio con la celebrazione eucaristica di “invio” svoltasi ad Aveiro alla presenza di 7000 giovani pellegrini ospitati dalle comunità portoghesi.

Sul sito della diocesi di Aosta (www.diocesiaosta.it) è presente il video della celebrazione eucaristica nella quale, moltoevocativo, appare l’arrivo in barca della croce della GMG e del Vescovo monsignor Antonio Manuel Molteiro Ramos.

L’arrivo a Fatima costituisce l’avvio della seconda fase del pellegrinaggio: l’incontro con i 5000 pellegrini del Piemonte e la partenza alla volta di Lisbona in un clima ancor più di incontro internazionale.

Questa intensa fasedi festa, di preghiere, di celebrazioni e di scambio confluirà nella veglia del 5 agosto e nella celebrazione eucaristica con il Santo Padre Francesco nel Parque Tejo alle ore 9.00 del 6 agosto.

In quella sede il Pontefice annuncerà il luogo della 38.ma Giornata Mondiale della Gioventù.

I pellegrini della Diocesi di Aosta faranno rientro nella serata del 7 agosto. Ad attenderli sarà presente il Vescovo Monsignor Franco Lovignana.