Da Manes astensione a muso duro contro il governo, a richio finanziamento Pnrr per Aosta

Durante l'odierna discussione parlamentare alla Camera dei Deputati sugli investimenti del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr), il Ministro Raffaele Fitto ha presentato gli aggiornamenti riguardanti il piano. In tale contesto, il Deputato Franco Manes, in dichiarazione di voto per la componente –gruppo misto - delle minoranze linguistiche, ha evidenziato come questa tipo di rimodulazione rischia di compromettere una serie di interventi strategici per le Regioni, le Province autonome e i Comuni.

In particolare, il Deputato Manes ha posto l'attenzione su un intervento cruciale per il Comune di Aosta, relativo alla riqualificazione del Quartiere Dora nella zona periferica EST di Aosta. La rimodulazione dei fondi, infatti, rischia di mettere a rischio il completamento di quest'opera. Il comune di Aosta ha ottenuto un contributo dal Piano di ripresa e resilienza (PNRR) per la riqualificazione del Quartiere Dora nella zona periferica EST di Aosta. Per rispettare i termini imposti per l'aggiudicazione dei lavori, il comune ha seguito tutte le procedure di gara e le disposizioni previste dalle leggi DLgs 50/2016, Legge 120/2020 e Legge 108/2021 riguardanti il PNRR. Si tratta di un progetto articolato di riqualificazione e rigenerazione del quartiere, composto da quattro interventi connessi, i cui lavori inizieranno tra circa un mese.

“L’Amministrazione comunale - ha evidenziato Manes - ha creduto fermamente in questo intervento e lo ha portato a conclusione rispettando rigorosamente le disposizioni finanziarie. La cittadinanza aostana e l'Amministrazione comunale auspichiano fortemente questo intervento di rigenerazione urbana, tanto che il Comune ha aggiunto fondi propri, contribuendo così con quasi il 20% dell'importo messo a disposizione dal PNRR”.

Tuttavia, la rimodulazione dei fondi rischia di mettere a rischio il completamento del progetto. Manes ha sottolineato come “senza una garanzia di finanziamento immediata, il Comune potrebbe essere costretto a interrompere la procedura e i lavori. La garanzia di finanziamento richiesta per questo progetto ammonta a circa 10,2 milioni di Euro oltre Iva”. Il Deputato Manes dubita che un ente locale possa sperare in un nuovo finanziamento dato l'attuale contesto di incertezza, nonostante le assicurazioni del Ministro riguardo alle rimodulazioni del Piano a favore degli Enti locali.

Il Deputato ha riconosciuto la necessità di riprogrammare il piano nazionale di ripresa e resilienza per affrontare le sfide attuali, ma ha chiesto chiarimenti puntuali e immediati con le Regioni e i Sindaci coinvolti. “Capiamo le difficoltà e le necessità di riprogrammare il piano nazionale di ripresa e resilienza con il RePowerEU, ma questo non può avvenire a scapito dei Comuni, dei loro cittadini e sulla pelle dei Sindaci che in alcuni casi si potrebbero trovare con scoperture finanziarie importanti che li traghetterebbero verso il dissesto finanziario, o ad adempiere in tempi celeri ad attività amministrative impossibili”.

È fondamentale che il Governo e il Dicastero coinvolgano le parti interessate per assicurare un allineamento con le progettualità e le programmazioni regionali e comunali in atto.

“Qui non si tratta di visioni ideologiche diverse o di scontro politico” continua Manes rivolgendosi al Ministro “siamo consapevoli che in questa “assise” i nostri territori hanno dei numeri limitati ma da parte nostra, la serietà e l’onestà intellettuale con la quale LA portiamo a conoscenza di queste problematiche, le deve evidenziare solo come questa tematiche siano di vitale importanza per la Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano”.

Manes ha concluso sottolineando l’urgenza di un confronto e coinvolgimento serio tra Governo, Regioni e Province autonome riguardo al documento del PNRR, al fine di garantire l'allineamento e la coerenza con le progettualità e le programmazioni regionali e comunali in corso. Questo confronto mira anche a confermare le dichiarazioni espresse dal Ministro in aula, dove ha garantito che il Governo manterrà gli impegni finanziari e, di conseguenza, sosterrà gli interventi già programmati.

Per tutti questi motivi, la componente delle minoranze linguistiche, considerando il provvedimento nel suo complesso parzialmente condivisibile, ha deciso di esprimere un voto di astensione sulla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Al contempo, ha votato a favore di due risoluzioni presentate dalla minoranza.