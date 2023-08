L'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta comunica che venerdì 4 agosto, alle ore 16.00, è in programma presso il Museo Archeologico Regionale di Aosta una visita guidata alla mostra Joan Miró. E’ quando sogno che vedo chiaro, condotta da Daria Jorioz, dirigente della struttura Attività espositive e promozione dell’identità culturale.

Il Museo Archeologico Regionale di Aosta presenta al pubblico per la prima volta in Italia una mostra inedita su Joan Miró, uno dei massimi protagonisti dell’arte del secolo scorso. Il percorso espositivo delinea la figura dell’artista-uomo, sfiorando le peculiarità della sua persona, dalle convinzioni ambientaliste all’impegno nella lotta antifascista, dall’esigenza di libertà alla sua ribellione verso ogni forma di tirannia fino alla sua capacità di intrecciare arti lontane come la poesia, la scultura, il teatro, la fotografia.

Nelle diverse sezioni del percorso espositivo troviamo sculture, olii, i fantocci di Mori el Merma (Morte al fantoccio), la sovversiva e festosa opera teatrale del 1978 ma anche tredici famosi libri d’artista e quattro videointerviste – realizzate appositamente per questa mostra - a persone che conobbero o lavorarono con Miró: il nipote Joan Punyet Miró, Rosa Malet, Colita, Joan Baixas.

L'evento è organizzato in collaborazione con Abbonamenti Musei e pertanto l'ingresso alla mostra è gratuito per i possessori della tessera; la visita guidata ha il costo di 3 euro. Gli abbonati hanno priorità di prenotazione.

Nel caso non fosse raggiunto il numero massimo, è possibile per tutti partecipare alla visita guidata (costo 3 euro), pagando il biglietto di ingresso alla mostra e prenotando direttamente presso il Museo Archeologico Regionale al seguente numero telefonico 0165.275902. La prenotazione è obbligatoria.

Biglietti: Intero 6 euro, ridotto 4 euro.

La mostra è inserita nel circuito di Abbonamento Musei.

Orario di apertura: tutti i giorni, dalle 9 alle 19.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 29 aprile al 1° ottobre 2023.