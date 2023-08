Già ci eravamo posti il quesito "a che titolo parlano i rappresentanti di Forza Italia in Consiglio Regionale" alle ultime Regionali sono stati ampiamente bocciati dagli elettori, ora con metodi impropri "cambiando casacca" si mantengono una posizione irregolare in Consiglio, gravi comportamenti di esempio per i cittadini/elettori e contribuenti. (rp)