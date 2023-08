Sono tanti i motivi che possono spingere una persona a farsi fare un preventivo pergotenda o anche molti più di uno perché alla fine ormai ce ne stanno tanti di questi negozi che le vendono, e conviene sempre avere un metro di paragone.

E si tratta di quelle persone che stanno prendendo in considerazione la possibilità di coprire e proteggere uno spazio all'aperto a casa loro oppure in qualche altro locale di loro proprietà e parliamo ad esempio di locali commerciali e quindi un bar o un ristorante o un albergo o un negozio.

Una pergotenda è una struttura molto più complessa e molto più solida rispetto a una tenda da sole ed ha sempre l'obiettivo di delimitare e proteggere uno spazio esterno come può essere una terrazza o un balcone o un giardino in modo da potersi godere tutto l'anno, visto che la stessa protenda ci proteggerà dalle varie intemperie atmosferiche, e anche dall'eccessivo calore nei mesi estivi.

Quindi per iniziare a fare degli esempi se abbiamo affittato una casa magari pagando anche abbastanza per uno spazio aperto come per esempio un giardino è chiaro che quel giardino non ce lo vogliamo godere da soli, ma ci vogliamo stare insieme a persone care tutto l'anno per esempio per bere un caffè o una birra durante l'estate, o fare un aperitivo in primavera, e avere queste protende significa poterlo fare.

Ciò significa sostanzialmente poter ammortizzare l'investimento per quell'affetto e ancora di più vale questo se parliamo di un locale commerciale come quelli che menzionavamo sopra, perché magari un imprenditore sta spendendo una somma considerevole di denaro per l'affitto di un locale commerciale con uno spazio all'aperto che vuole sfruttare per sé stesso ma soprattutto per i suoi clienti e avere dei coperti in più se parliamo di un ristorante o per esempio di un bar.

Adesso magari che siamo in estate quella pergotenda crea anche una zona d'ombra e una persona un minimo si può rifugiare dal caldo, o magari anche dopo cena se parliamo di un ristorante, si può godere la sua pizza all'esterno, piuttosto che stare all'interno di un locale soffocando, o comunque stando con l'aria condizionata che molte persone odiano, perché comunque è un'aria artificiale.

Prima di andare a comprare una pergotenda ci conviene stanziare un budget

Siccome quando ci approcciamo poi al mondo delle pergotende ci rendiamo conto che ci stanno tanti modelli, e per non andare in caos e in confusione se stanziamo un budget di sicuro è un buon modo per schiarire le idee, almeno in parte.

Nel senso che in questo modo possiamo vedere se ci sono delle imprese che hanno le tariffe troppo alte rispetto alle nostre possibilità, e quindi quelle le escludiamo e le mettiamo da parte.

Con le altre intanto le possiamo contattare anche per telefono o andando direttamente dal sito per poi fissare dei sopralluoghi a casa nostra, così ci potranno fare un preventivo molto dettagliato con tutte le voci di spesa, e soprattutto ci potranno dare dei consigli ad hoc in base a quello che osservano.