Raccolta firme promossa dalla Cisl per la partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione delle imprese

“La partecipazione al lavoro”: al via anche in Valle d’Aosta la raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare, depositata presso la Corte di Cassazione di Roma, che prevede forme di partecipazione a diversi livelli. Per la CISL, la partecipazione dei lavoratori alle imprese non è solo il vettore di uno sviluppo economico, ma anche un mezzo per la realizzazione di un progresso sociale, un traguardo necessario per il completamento della democrazia.

"In un contesto sociale e politico come quello attuale, in cui forte è l'esigenza di innovare le relazioni sindacali e la contrattazione - spiega Jean Dondeynaz, segretario generale Cisl VdA (nella foto) - la legge può produrre effetti positivi per tutti: aumento dei salari, qualità e stabilità del lavoro, maggiore produttività e competitività, sostenibilità sociale, zero delocalizzazioni, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, investimenti, coesione sociale, rientro delle imprese dall’estero"

La proposta di legge depositata in Corte di Cassazione di Roma prevede forme di partecipazione a diversi livelli:

gestionale , con la definizione di forme di cogestione nei consigli di sorveglianza e nei consigli di amministrazione; finanziaria, per normare la distribuzione degli utili ai lavoratori, disciplinando anche l’accesso contrattuale dei dipendenti a piani di azionariato diffuso e prevedendo la possibilità da parte degli azionisti-lavoratori di affidare i diritti di voto a specifici trust, per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione finanziaria;

organizzativa , prevedendo un meccanismo premiale per le imprese che coinvolgano i lavoratori in progetti innovativi e per i dipendenti che si impegnino a contribuire all’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi;

consultiva , disciplinando le diverse ipotesi in cui le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto ad essere consultate in via preventiva e obbligatoria.

La CISL Valdostana, per chi fosse interessato, la raccolta, riccorda che è già attiva anche presso la sede della CISL Valdostana in Loc. Croix Noire 73 a Saint Christophe.