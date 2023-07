Salvati tre alpinisti olandesi

Il Soccorso Alpino Valdostano ha portato a termine un intervento di recupero di alpinisti in difficoltà questa mattina all'alba sulla cresta del Morion (Valpelline).

Si tratta di tre alpinisti olandesi che hanno chiesto soccorso ieri sera alle ore 21.30, riferendo di essere spossati e sotto temporale e di non essere in grado raggiungere il nuovo bivacco Pasqualetti, quota 3310 mt. I due erano partiti all'alba di ieri dal bivacco Spataro).

In contatto con la Centrale Unica del Soccorso, hanno trascorso la notte sulla cresta, vista l'impossibilità di intervento notturno in elicottero da parte del Soccorso svizzero causa condizioni meteo avverse. Impossibile anche l'intervento via terra, si è deciso di attendere condizioni meteo favorevoli.

I tre sono stati recuperati questa mattina e portati in Pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici necessari. Sono illesi e in buone condizioni fisiche generali.