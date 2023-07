VDA participera au 33e Salon du livre de montagne de Passy,

L’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles informe que la Région participera au 33e Salon du livre de montagne de Passy, en Haute-Savoie, qui sera ouvert du vendredi 11 au dimanche 13 août 2023 et se propose d’accueillir de nombreux visiteurs.

Comme d’habitude, la Vallée d’Aoste y sera présente avec un stand aménagé par la structure Expositions et promotion de l’identité culturelle avec le BREL - Bureau de la promotion et de l’organisation d’initiatives de l’Assessorat. Le titre de cette édition est «March’en pages».

Le Salon, qui représente un intéressant rendez-vous de libraires, éditeurs et spécialistes du secteur provenant de tout l’arc alpin, sera animé par de nombreux événements, conférences et tables rondes. Des prix littéraires y seront décernés, dans l’Auditorium, en présence des autorités.

«Le Salon international du livre de montagne de Passy est un très beau rendez-vous culturel – souligne l’Assesseur Jean-Pierre Guichardaz – pour faire connaître des initiatives de l’Administration régionale à tous les passionnés du livre de montagne et de la culture alpine. Cet événement est un véritable lieu de rencontres et permet de resserrer les liens entre la Vallée d’Aoste et la Haute-Savoie».

Dans le stand valdôtain les visiteurs pourront apprécier les catalogues d’art édités à l’occasion des expositions organisées par la Région autonome Vallée d’Aoste et, notamment, les expositions ouvertes à Aoste, comme Robert Capa. L’œuvre 1932-1954 au Centre Saint-Bénin, Joan Miró. È quando sogno che vedo chiaro au Musée Archéologique Régional, Miriam Colognesi. L’autre portrait. Le jeu dans l’ancienne église Saint-Laurent et Andrea Alborno. Récits de voyage à l’Hôtel des États.