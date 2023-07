Lega ambiente VdA ‘la caccia ai relitti artici e’ davvero una priorita’? Si vuole sperimentare una estinzione programmata?

Ci eravamo lasciati sul tema della caccia alla pernice bianca e alla lepre variabile a luglio dell’anno scorso, segnalando che il Consiglio regionale della Valle d’Aosta stava per ridiscuterne la sospensione, attivata nel 2019 per consentire - è interessante ricordarlo - uno studio scientifico circa lo stato di salute delle due specie in termini numerici ed ecologici.

La proposta è purtroppo andata avanti, e la “possibilità” di caccia è stata inserita nel calendario faunistico venatorio licenziato questa settimana.

Ricordiamo che fino a quando è stato possibile sparare a questi due relitti artici, venivano prelevati meno dei tetti (già molto bassi) concessi, proprio a ragione dell’esiguo numero di animali ancora presenti nelle nostre montagne.

Due cifre per chiarire l’evoluzione dell’ultimo mezzo secolo: nel 1973 erano stati abbattuti 450 esemplari di lepre variabile, nel 2018, ultimo anno di caccia aperta alla specie, 9 (nove!); 9 anche per la pernice bianca nel 2018, dai 400 animali uccisi nel 1977!

Dati inequivocabili che dimostrano, a nostro avviso, come le due specie, tra le più sensibili al cambiamento climatico, dovrebbero essere difese a priori e men che meno dovrebbero essere un’occasione di svago per pochi cacciatori (una cinquantina) che ancora anacronisticamente dedicano a questi animali le proprie attenzioni venatorie.

In ogni caso, siccome la riapertura della caccia a queste due specie dipende dalla verifica dei dati sulla loro presenza sul territorio valdostano, Legambiente auspica che si soprassieda alla riapertura e che gli studi scientifici – subordinati, come si era deciso in Consiglio Valle, alle osservazioni di almeno 5 anni dal 2019 – siano la strada maestra nel valutare l’opportunità o meno di un prelievo che altro non fa che accelerare l’estinzione definitiva di questi animali dalle nostre montagne, non a caso riconosciuti quali “relitti artici”.

Legambiente VdA