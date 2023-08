L'inverno non è lontano: alcuni suggerimenti su come risparmiare sul gas

Con l'arrivo dell'inverno da un lato diminuiscono drasticamente le temperature, ma dall'altro aumentano le preoccupazioni inerenti alle spese domestiche. Ciò è dovuto ovviamente all'accensione del riscaldamento, e di conseguenza ai consumi di gas. Eppure, è possibile risparmiare senza per questo compromettere il comfort all'interno delle nostre case. Nella guida di oggi, quindi, scopriremo insieme alcuni suggerimenti utili per riuscirci e per iniziare ad organizzarci sin da subito, anche perché l'inverno non è poi così lontano.

Trovare una tariffa gas più conveniente

Uno dei sistemi migliori per risparmiare sul gas durante l'inverno è il seguente: fare un confronto delle tariffe gas attualmente disponibili sul mercato, approfittando dei portali comparatori, disponibili online. Si tratta di un metodo tanto efficace quanto semplice e veloce, dato che consente di ottenere una panoramica completa sulle varie offerte, così da capire qual è la migliore sia per le nostre esigenze, sia se si valuta il rapporto tra qualità e prezzo. D'altronde, prima di risparmiare sui consumi, bisogna necessariamente andare alla fonte, per poter ottimizzare tutto il resto.

Non esagerare con i gradi del riscaldamento

Una volta acceso il riscaldamento, arriva il momento di calibrare le temperature, così da diminuire gli sprechi e dunque anche i costi in bolletta. Non è necessario convertire i nostri ambienti domestici in una spiaggia ai Tropici: bastano infatti circa 20 gradi, 21 gradi o 18 gradi, come viene consigliato anche dall'OMS. Inoltre, è bene ricordarsi che ogni grado in più può comportare un aumento del 7% nel consumo di energia. Se si sente ancora freddo, si può indossare un maglione o aggiungere una coperta in più, invece di aumentare il riscaldamento. In questo modo risparmieremo sulle bollette del gas, e contribuiremo anche a ridurre l'impronta ecologica della nostra casa.

Manutenere sempre la caldaia

È di fondamentale importanza non sottovalutare mai la manutenzione della caldaia. In questo modo risulterà più efficiente, consumerà meno gas e ridurrà anche le emissioni di CO2, così da contribuire alla salvaguardia del pianeta. Inoltre, la manutenzione regolare della caldaia aiuta a prevenire anche i possibili malfunzionamenti o i guasti, evitando costosi interventi di riparazione. Conta molto anche per una questione di sicurezza: una caldaia malfunzionante può infatti rilasciare monossido di carbonio, un gas inodore e incolore, ma altamente tossico. Naturalmente bisogna affidarsi ad un tecnico certificato per la manutenzione ordinaria della caldaia, evitando il fai da te o gli interventi da parte di personale non qualificato.

Spurgare i termosifoni prima di accenderli

Infine, prima dell'accensione, è importante spurgare i termosifoni. Questo procedimento serve per rimuovere l’aria accumulata al loro interno, che può limitare il flusso di calore e l'efficienza del riscaldamento. Un termosifone pieno d'aria non solo riscalderà meno, ma consumerà anche più energia, impattando in bolletta. Per questo motivo, la manutenzione dei termosifoni è un'altra operazione necessaria sia per consentire alla casa di riscaldarsi in modo omogeneo, sia per abbracciare il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente. Va poi detto che si tratta di un intervento piuttosto semplice, alla portata di chiunque.