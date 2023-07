VIAGGIO IN ITALIA - MA DA CRONISTA

Storia indiretta di un cronista che ha la passione per la filatelia (e anche per lo sport). Pur lavorando a Bergamo, vuole promuovere il mondo delle cartevalori dovunque possa arrivare. Da qui l’attività, concretizzata con numerose testate digitali, lombarde e non. Raccogliendo poi la selezione di quanto pubblicato nel 2022 in un repertorio autoprodotto (92 pagine di formato “A5” con immagini a colori, senza indicazioni di prezzo).

S’intitola “Viaggio in Italia”, un’evocazione dell’esperienza di Johann Wolfgang von Goethe ma vista attraverso annulli (i principali protagonisti), francobolli, foglietti, cartoline… e naturalmente testi, foto, giornali. Da “Bergamo sport” a “Enna ora”, da “La voce di Alba” a “Intorno Tirano”, da “Targato cn” a “City now”, da “Nuovo giornale nazionale” a “Il giornale d’Abruzzo”...

L’autore è Giuseppe De Carli; gli interventi sono trenta-sette, distribuiti -conferma in premessa- “dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, attraver-sando territori diversi tra loro ed ognuno con la propria dignità, con le proprie carat-teristiche, con i propri dialetti. Uno spetta-colare viaggio venendo a contatto con ammi-nistratori locali, con presidenti di asso-ciazioni, con istituzioni religiose ed attività commerciali che hanno voluto sottolineare una ricorrenza, un traguardo storico, le peculiarità”. Un cammino che definisce “non facile, ma entusiasmante”.

Sapendo che tale comparto giornalistico “rappresenta una «nicchia» all’interno del mondo della comunicazione, ma per far sì che diventi leggibile da tutti non può che immergersi nel contesto in cui viene raccontato, altrimenti rimarrà relegato al tecnicismo ed ai soli collezionisti”. (fonte Vaccarinews - La filatelia in tempo reale)