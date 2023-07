Progetto per modifica tratto autostradale Verres-Hone

Il Capogruppo Pierluigi Marquis ha parlato della «proposta ipotizzata dall'Assessore ai trasporti che prevede la traslazione di quel tratto di autostrada, facendolo correre in due gallerie a tre corsie in un percorso all'Envers: circa 15 km di sviluppo, una realizzazione pari a circa due opere equivalenti al Tunnel del Monte Bianco. Inoltre il movimento politico dell'Assessore aveva già avanzato altre avveniristiche proposte sui trasporti, definite "progetti per sognare", inserite nel programma elettorale che prevedevano la realizzazione di un collegamento veloce TGV Aosta/Parigi; un tunnel tra Champorcher e Cogne; la funicolare in galleria Saint-Vincent/comprensorio del Monterosa. Chiediamo di sapere se queste proposte saranno inserite nel Piano regionale dei trasporti o se queste saranno destinate all'oblio.»

«Sulla questione del tratto di autostrada Pont-Saint-Martin/Verrès ho anticipato un tema che in bassa è Valle è sentito da più di vent'anni e che comporta un problema di vivibilità delle popolazioni e c'è un progetto di bypass con una galleria nel tratto di Hône, già commissionato in passato - ha ricordato l'Assessore ai trasporti, Luigi Bertschy -. Per le elezioni del 2020 è stato fatto un altro programma che è stato condiviso con l'interrogante, che trattava anche i temi legati ai trasporti.»

Il Capogruppo Marquis ha replicato: «Prendiamo atto della non risposta dell’Assessore e auspichiamo che il Governo regionale non si faccia convincere dai suoi sogni che, se attuati, sarebbero pagati a caro prezzo dalla comunità valdostana. Parliamo di opere che sono effettuate dai concessionari autostradali il cui enorme costo verrebbe recuperato con l’aumento delle già pesanti tariffe. Se si dovesse avverare, il suo sogno diventerebbe un incubo per tutti i valdostani per i prossimi trent'anni.»