La maggioranza ringrazia la minoranza

A conclusione dei quattro giorni di lavori del Consiglio Valle, i gruppi Union Valdôtaine, Alliance Valdôtaine - VdA Unie, Federalisti - Progressisti - Partito Democratico, Pour l'Autonomie e Stella Alpina esprimono soddisfazione per l'approvazione di sette leggi che intervengono su numerosi settori cruciali per la Valle d'Aosta.



«Con l'approvazione di queste leggi - evidenziano i Consiglieri di maggioranza -, abbiamo posto una particolare attenzione alla tutela del territorio, alle professioni della montagna, agli enti locali, agli investimenti che l'Amministrazione regionale farà a servizio della comunità, all'imprenditoria giovanile, alla ricerca e allo sviluppo per l'insediamento di nuove imprese.»



«Questi provvedimenti - proseguono - sono il risultato di un lavoro di ascolto e di collaborazione con le associazioni di categoria, con le parti sociali e con gli enti locali: quando le norme sono attese dal territorio, quando mettono in luce le potenzialità di una comunità e delle sue opportunità di crescita, riteniamo che possano dare le giuste risposte per garantire il miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Il nostro obiettivo è quello di assicurare il buon governo della Valle d'Aosta, con scelte politiche efficaci che vogliono intervenire sui bisogni guardando in prospettiva al futuro.»



«Teniamo a ringraziare anche le forze di opposizione - concludono i gruppi di maggioranza - che hanno collaborato all'organizzazione dei lavori di questi quattro giorni di Consiglio e che hanno permesso quindi all'Assemblea di affrontare buona parte dei punti iscritti all'ordine del giorno.»