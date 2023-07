Pays d’Aoste Souverain chiede ripristino tre preferenze

Pays d’Aoste Souverain vede indispensabile le tre preferenze, affinché non si crei un’oligarchia di ricchi, potenti perché straconosciuti candidati. La legge elettorale dovrebbe prevedere candidature con collegi uninominali definiti puntualmente sul territorio, al fine di avere un Consiglio Regionale veramente rappresentativo delle varie realtà della Vallée d’Aoste. Così, anche le valli laterali potrebbero vedersi rappresentate con consiglieri conoscitori dei luoghi. L’agone politico esprimerebbe 20 consiglieri per Aoste, La Plaine, Valle centrale e Bassa Valle, e 15 suddivisi tra le Valli laterali. In tal modo, le minoranze (numeriche) verrebbero rispettate e la visione politico-amministrativa sarebbe meno AostaCentrica.

LOI ÉLECTORALE

Pays d'Aoste Souverain considère les trois préférences comme indispensables pour ne pas créer une oligarchie de riches, puissants car candidats déjà trop connus. Pour que le Conseil Régional soit véritablement représentatif des réalités de la Vallée d'Aoste, la loi électorale devrait prévoir des candidats avec des circonscriptions uninominales ponctuellement définies sur le territoire. Ainsi aussi les vallées latérales pourraient être représentées avec des conseillers connaissant les lieux. L'arène politique exprimerait 20 conseillers pour Aoste, La Plaine, la vallée centrale et la basse vallée, et 15 répartis dans les vallées latérales. De cette façon, les minorités (numériques) seraient respectées et la vision politico-administrative serait moins AostaCentrique.