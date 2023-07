Il nuovo tracciato dell'autostrada A5 in Bassa Valle annunciato dal vice presidente della Regione, Luigi Bertschy? Una sparata

“In una parola: touché. L'intervento 'ricco di contenuti' autoannunciato dal vice presidente della Regione, Luigi Bertschy, in occasione dell'Assemblea generale di Confindustria Valle d'Aosta, si è più semplicemente rivelato una sparata colossale durante la replica di ieri sera in Consiglio Valle al question time tendente a chiedere informazioni circa la proposta di modificare il percorso dell'autostrada A5 tra Pont-Saint-Martin e Verrès. Una replica, quella dell'assessore regionale ai trasporti, che ha fatto trasparire in maniera palese tutto il suo nervosismo e il suo livore verso un collega d'aula, tanto da avere chiamato in causa a sproposito, rispetto al tema trattato, addirittura un ministro della Repubblica. In un simile contesto, esprimiamo quindi il nostro sostegno al consigliere regionale Pierluigi Marquis, a cui sono state rivolte parole offensive e indegne, anche e soprattutto sul piano personale, e questo soltanto perché si è permesso di mettere a nudo all'interno della massima Assemblea rappresentativa valdostana la boutade di cui si è reso autore il vice presidente della Regione, già protagonista in passato di annunci roboanti rimasti poi nel libro dei sogni. Insomma, il vice presidente della Regione e assessore ai trasporti, Luigi Bertschy, con la sua reazione del tutto scomposta a una legittima richiesta di informazioni del nostro consigliere Pierluigi Marquis, ha dimostrato davanti a tutti i valdostani l'esatto opposto di come andrebbero affrontati i dossier strategici per la Valle d'Aosta da lui stesso annunciati. Perché l'ultima cosa da fare, a maggior ragione tenuto conto del ruolo istituzionale ricoperto, è prendere in giro i valdostani, creando loro false aspettative o comunque alimentando speranze che non poggiano su alcun elemento concreto”.