Giunta regionale e nomine nelle societa' partecipate: tutto limpido e regolare?

Nell'ultimo Consiglio regionale due interrogazioni del Gruppo Pcp hanno sollevato il velo su metodi e scelte sorprendenti nelle nomine dei vertici di due importanti Società pubbliche.

Nel caso della nomina del Consiglio di amministrazione di CVA attualmente in carica è stato evidenziato che la procedura seguita non è conforme alla legge. La normativa regionale prevede che il Presidente e gli amministratori di una società pubblica con capitale totalmente di Finaosta siano nominati da Finaosta, ma sulla base della designazione della Giunta regionale con formale Deliberazione. La legge regionale n. 20/2016 afferma infatti che “la Giunta regionale (…) designa i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione indiretta, trasmettendo la medesima deliberazione a Finaosta ai fini della nomina.” Nel caso dell'attuale Cda di CVA invece non c'è nessuna Deliberazione di Giunta. Finaosta ne ha fatto a meno, ed i motivi che la Giunta ha accampato per giustificare questa irregolarità non sono per nulla convincenti.

Ancor peggio sono andate le cose per il Consiglio di Amministrazione della SIV, la Societé Infrastructures Valdotaines, creata per la realizzazione del Polo universitario e l'ampliamento dell'Ospedale regionale. In questo caso c'è stata una immotivata sostituzione del Presidente uscente, che aveva operato correttamente e che era disposto a continuare, con una persona che aveva ed ha incarichi che lo rendono incompatibile con il ruolo di Presidente. La persona designata dalla Giunta è infatti Direttore dei lavori del primo lotto della nuova università. Direttore dei lavori e Presidente sono due ruoli incompatibili fra di loro. Un pasticcio incredibile che rischia anche di creare gravi problemi alla fase conclusiva dei lavori e del collaudo del primo lotto del Polo universitario.

Il Gruppo consiliare regionale di PCP