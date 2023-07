L’artigianato valdostano fa solidarietà

L’ASIV - Associazione Scultori Intagliatori Valdostani in occasione de L'Atelier des Métiers organizza un’iniziativa solidale per sostenere il comune di Solarolo, gemellato con Rhemes Notre Dame, e una delle comunità emiliano-romagnole maggiormente colpite dall'alluvione la primavera scorsa. L’ASIV ha così coinvolto tutti i propri associati affinché prendessero parte all’iniziativa e tanti artigiani hanno risposto alla proposta. Dato l’entusiasmo con cui è stata accolta l’iniziativa l’invito è stato esteso anche agli artigiani conferitori dell’IVAT – Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition.

Nello spazio dell’Atelier des Métiers verrà quindi allestita una vera e propria mostra-mercato con una grande varietà di oggetti di artigianato. Tutti i visitatori potranno fare un’offerta per l’opera che vorrebbero e chi sarà più generoso potrà portarsi a casa l’oggetto desiderato e allo stesso tempo contribuirà ad aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione.

L’incanto prenderà il via giovedì 3 agosto e terminerà domenica 6 agosto 2023. Nei giorni successivi gli artigiani si metteranno in contatto con gli acquirenti per la consegna o la spedizione dell’opera acquistata.

“L’ASIV coniuga spesso l’artigianato con la solidarietà: sono ormai oltre 20 anni che in occasione della Fiera di Sant’Orso realizziamo un ciondolo per la vita e nel 2023 abbiamo creato anche il calendario ASIV. Tutte queste iniziative valorizzano l’artigianato, le tecniche e la manualità dei nostri artigiani, ma allo stesso tempo fanno del bene perché il ricavato di ogni iniziativa viene devoluto in beneficienza a sostegno delle persone più fragili.” – spiega il presidente dell’ASIV Dario Coquillard – “Anche l’incanto che ci sarà all’Atelier des Métiers nasce dalla voglia dei nostri artigiani di fare del bene al prossimo attraverso il loro lavoro”.

L'IVAT – Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition, coerente con il proprio proposito di valorizzare in modo innovativo l'artigianato valdostano, ha accolto positivamente la proposta dell’ASIV di allargare l’invito anche ai propri conferitori e collaborerà all’allestimento dello spazio.

“Sono sempre positive le iniziative di collaborazione con le associazioni di artigianato” – commenta il presidente dell’IVAT Bruno Domaine – “e la finalità solidale non lo è meno. D’altronde il nostro ente rappresenta sia gli artigiani professionisti che quelli hobbisti e un’iniziativa che li coinvolga entrambi è per noi un’opportunità per far conoscere il variegato mondo produttivo del nostro artigianato. Se poi la manualità dei nostri artigiani può contribuire ad aiutare un altro territorio e la sua popolazione a risollevarsi da un momento difficile, non possiamo certo tirarci indietro.”